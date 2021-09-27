Seçim sonuçları belli oldu: Almanya'da gözler koalisyon turunda

Almanya Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını aldı.

Yeşiller Partisi, 14,8 ile üçüncü olurken Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 10,3 ile beşinci parti oldu. Sol Parti de 4,9 ile altıncı parti çıktı.

SPD lideri Olaf Scholz yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının kendisini memnun ettiğini belirtti.

Scholz, "Sonuçlar, seçmenlerin beni başbakan olarak görmek istediklerini gösteriyor." diye konuştu.

Almanya koalisyon görüşmelerine odaklandı

Seçimlerin ardından Almanya'da gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi.

SPD ve CDU/CSU'nun koalisyon kurmaması halinde, yeni hükümet için en az üç partinin bir araya gelmesi gerekecek.

Yeni hükümet kurulana kadar Angela Merkel'in başbakanlığı sürdüreceği Almanya'da, muhafazakârlar ve Sosyal Demokratlar'la birlikte koalisyon pazarlıklarında oyların dörtte birine sahip Yeşiller Partisi ile FDP'nin de tavırları belirleyici olacak.

Bütün partiler, aşırı sağcı, göçmen ve AB karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi ile çalışmayacaklarını bildirdi.

SPD lideri Scholz, "Seçmenler üç partiyi, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'yi güçlendirdi, dolayısıyla yurttaşların verdiği net yetki budur, gelecek hükümeti bu üçü kurmalıdır." ifadelerini kullanarak 3'lü koalisyon mesajı verdi.

Scholz ayrıca, Noel'e kadar hükümet kurmayı umduğunu söyledi.

CDU lideri Laschet de hükümeti kurmak için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.