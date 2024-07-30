Seçim sonuçları 'hileli' protestosu: 1 kişi öldü

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatıştı.

Başkent Karakas'ın çeşitli noktalarında toplanan onlarca kişi, yollarda ateş yakarak, güvenlik güçlerine taş attı.

Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale edildi. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Sosyal medyada, göstericilerin polis araçlarına saldırdığı ve yakaladığı güvenlik güçlerini darbettiği görüntüler paylaşıldı.

Şiddet olaylarının yüksek olduğu semtlerden silahlı kişilerin protestocuların içine karıştığı öne sürüldü.

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi.

Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın" ifadesini kullandı.

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

Chavez'in heykeline saldırı

Olaylarda, seçimden zaferle çıkan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun afişleri yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeli de eylemciler tarafından parçalandı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan şehrin birçok noktasında "cacerolazo" adı verilen tencere tava eylemleri düzenlendi.

Muhalefet lideri Machado, seçimi kendilerinin kazandığını öne sürdü

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan muhalefet lideri Maria Corina Machado ise Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık." ifadesini kullandı.

Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

Öte yandan gün içinde başkent Karakas'ın cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, alışveriş merkezleri ve mağazalar da açılmadı.

AA muhabiri seçimin tamamlanmasının ardından başkent Karakas'ın tarihi Bolivar Meydanı ve ana caddelerini görüntüledi.

Venezuelalı Ricardo Rodriguez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenilir şekilde yapıldığına inandığını belirtti.

Seçim sonuçlarına itiraz etmenin Venezuela'da alışkanlık haline geldiğini dile getiren Rodriguez, "Yani insanlar kendi görmek istedikleri devlet başkanına oy verdi. İnsanlar, arzu etmedikleri sonuçları protesto ediyor ve hükümete tepki gösteriyor." ifadesini kullandı.

Freedy Gill isimli taksici ise seçim sonuçlarının kendilerinde "büyük" hayal kırıklığına yol açtığını ve bu sonuçları "kesinlikle" beklemediklerini aktardı.

Venezuelalı Eduardo Lopez, herkesin "özgürce" tercihte bulunduğunu ifade ederek, "Seçimlerin demokrasi bayramı şeklinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Kimse kimseyi zorlamadı ve herkes gönlündeki en iyi adayı seçti. Maduro, ekonomik yaptırımlar ve baskılara rağmen işini düzgün yaptı." diye konuştu.

Maduro, Ulusal Seçim Konseyinden mazbatasını aldı

Başkent Karakas'taki CNE merkezinde düzenlenen törene, Maduro'nun yanı sıra uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi katıldı.

Seçimden zaferle ayrılan Maduro'ya mazbatası CNE Başkanı Elvis Amoroso tarafından takdim edildi.

Amoroso, buradaki konuşmasında, tüm engellemelere rağmen seçimleri başarıyla yönettiklerini belirtti.

Uluslararası gözlemcilere teşekkür eden Amoroso, "Devlet başkanı oyların çoğunluğunu alarak halkın iradesiyle seçildi. Seçimin huzurlu ve güvenli şekilde icra edilmesini sağlayan ulusal silahlı kuvvetlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

"Çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük"

Maduro ise konuşmasında, faşizmi ve onun şeytanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük." diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik planlanan hiçbir saldırıya tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela'da bu kez anayasaya ve hukuka saygı gösterilecek. Ne nefret ne faşizm ne yalan ne de manipülasyona izin verilecek." dedi.

Maduro, kendisine yönelik geçen mayıs ayından bu yana 5 suikast girişiminin planlandığını ve bunların bertaraf edildiğini bildirdi.

Uluslararası gözlemcilere de teşekkür eden Maduro, Venezuela'nın demokrasiye ve hukuka daima önem verdiğini söyledi.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Öte yandan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.