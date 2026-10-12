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Seçim zaferini kutlarken una bulandı: Glucksmann’a protesto

Fransa’da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Raphael Glucksmann, Paris’te seçim zaferini kutladığı mekandan ayrılırken unlu saldırıya uğradı. Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, olaya tepki göstererek kamusal tartışmalarda sembolik de olsa hiçbir şiddetin kabul edilemeyeceğini söyledi.

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Seçim zaferini kutlarken una bulandı: Glucksmann’a protesto

Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen Raphael Glucksmann, üzerine un fırlatılarak protesto edildi.

Ön seçimde oyların yüzde 66'sını alarak sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı seçilen Glucksmann, galibiyetini başkent Paris'te akşam bir barda kutladı.

Bölgeden ayrılmak üzere taksiye bindiği sırada üzerine un fırlatılan Glucksmann, una bulandı.

O anlara ait görüntüler ulusal basına ve sosyal medyaya yansıdı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre olay sırasında orada bulunan bir kişi, Glucksmann'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yalnızca yüzde 2'sini alacağını ifade etti.

Bu kişinin, Glucksmann'ı una bulayan kişi olup olmadığı bilinmiyor.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Glucksmann'a un fırlatılmasına tepki göstererek, kamusal münazaralarda sembolik de olsa hiçbir şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bregeon, sözlü şiddetin ardından fiziki şiddetin olduğunu aktararak, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin her şeyi çatışmaya​​​​​​​ dönüştürme stratejisi güttüğünü savundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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