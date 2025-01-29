Sel sonrası Valencia'da araç mezarlıkları! Zarar 1 milyar Euro'nun üzerinde...

İspanya'nın Valencia kentinde üç ay önce yaşanan sel felaketinde, şehrin yerel yönetim ve Sigorta Hasar Tespit, Tazminat Konsorsiyumu'nun verilerine göre, sel felaketinden 90 bin kadarı özel olmak üzere 120 binin üzerinde araç hasar gördü.

Şehrin Paiporta, Alfafar ve Masanasa ilçeleri başta olmak üzere Valencia'daki boş arazilere ve depolara konulan araçlarda hasar tespit işlemleri sürürken, İspanyol basınında çıkan haberlerde, araçlardaki toplam zararın 1 milyar Euro'nun üzerinde olduğunu belirtiliyor.

43,1 milyon Euro'luk direkt yardım...

Valencia özerk yönetim hükümeti, sadece araç zararından kaynaklanan mağdurlara şimdiye kadar 43,1 milyon Euro'luk direkt yardım yapıldığını duyururken, mağdurlar, merkezi hükümetin açıkladığı yardımların henüz ulaşamamasından yakınıyor.

İspanya'da merkezi hükümet, araçlarını kaybeden ve işlerinden dolayı acil yeni araca ihtiyaç duyan mağdurlar için 2 ila 10 bin Euro arasında değişen miktarlarda direkt yardım kararı almıştı. Valencia'da 1400'e yakın oto galerinin yardım paketine katılmak için başvurduğu, yarısının onay aldığı, diğer taleplerin ise incelenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Hükümet, sel felaketinden kısa süre sonrasında açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar Euro aktarılacağını duyurmuştu.