Selin vurduğu İspanya'da can kaybı 95'e çıktı! Felaketi yaşıyorlar...

Selin vurduğu İspanya, iki gündür devam eden şidetli yağış ve fırtınaların ardından adeta enkaza döndü. Ülkenin doğu ve güney bölgelerinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenildi.

Ölü sayısı 95'e yükseldi

Valensiya'da 92 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, selden en büyük zararı gören ikinci bölge Kastilya-La Mancha'da da 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya, ülkeyi yıkıp geçen sel için 'son yılların en büyük afeti' derken, bölgede mahsur kalan 1200 kişinin hala kurtarılamadığı, 5 bini aşkın aracın otoyollarda kaldığı belirtildi. Yollar çamur ve sel suları ile kaplanırken, sel sularının sürüklediği arabalar ve çer çöp nedeniyle ara sokaklara girilemiyor. Yardımlar ve kurtarmalar hava yolu ile helikopterler aracılığı ile sağlanıyor.

Valensiya kentindeki havaalanını su basmasından dolayı bugünkü uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.

Selin vurduğu yerler enkaza döndü

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.

'Yüzyılın en kötü dönemi'

Devlet Meteoroloji Ajansının yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı anlatıldı.

Öte yandan çok sayıda İspanyol milletvekili ise sosyal medya hesaplarından Valensiya'da ölenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Son 28 yılın en kuvvetli yağışı

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi. Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.

Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi. İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.