Senato Bankacılık Komitesi Trump'ın Fed adaylarına onay verdi

22 Temmuz 2020

St. Louis Fed'in eski araştırma direktörü olan Waller'ın Fed üyeliği Bankacılık Komitesi'nde 7'ye karşı 18 oy gibi rahat bir çoğunlukla kabul edilirken, Trump'ın eski kampanya danışmanlarından olan Judy Shelton ise Komite'den kıl payıyla onay alabildi. Shelton için yapılan oylama 12'ye karşı 13 oyla sonuçlandı.

Her iki adayın da Cumhuriyetçi ülelerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulu'ndan nihai onayı alarak görevlerine başlamaları bekleniyor.

(Foreks)