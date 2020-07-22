Senato Bankacılık Komitesi Trump'ın Fed adaylarına onay verdi
ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu'ndaki boş üyelikler için aday gösterdiği Christopher Waller ve Judy Shelton'a onay verdi.
St. Louis Fed'in eski araştırma direktörü olan Waller'ın Fed üyeliği Bankacılık Komitesi'nde 7'ye karşı 18 oy gibi rahat bir çoğunlukla kabul edilirken, Trump'ın eski kampanya danışmanlarından olan Judy Shelton ise Komite'den kıl payıyla onay alabildi. Shelton için yapılan oylama 12'ye karşı 13 oyla sonuçlandı.
Her iki adayın da Cumhuriyetçi ülelerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulu'ndan nihai onayı alarak görevlerine başlamaları bekleniyor.
(Foreks)