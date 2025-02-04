Senato onay verdi! Trump kabinesinde kritik atamalar

20 Ocak'ta görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump, kabinesini oluşturmaya devam ediyor. Trump'ın enerji bakanlığı için aday gösterdiği Chris Wright, Senato'nun onayıyla bu göreve atandı. Wright, 38'e karşı 59 oy alarak göreve başlamaya hak kazandı. Denver merkezli Liberty Energy'nin kurucusu ve CEO'su olan Wright, fosil yakıt üretiminin artırılmasının küresel yoksulluğu azaltabileceğini savunuyor. Trump'ın "enerji güvenliği ve refahını sağlama" hedefi doğrultusunda Wright'ın bu politikaları desteklemesi bekleniyor.

Kritik görevler için yeni atamalar

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, önemli pozisyonlara getirilecek yeni isimleri duyurdu. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) başkanlığı için eski asker Joe Kent'in aday gösterildiğini belirten Trump, "Joe, tüm hayatı boyunca teröristlerin ve suçluların peşinde olmuştur. Joe, her türlü terörizmi ortadan kaldırarak Amerika'yı güvende tutmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcülüğüne Afganistan deneyimli asker

Afganistan Savaşı sırasında madalya kazanan birliklerden birine liderlik eden Sean Parnell ise Pentagon Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak açıklandı. Trump, Parnell'i "büyük bir vatansever" olarak nitelendirerek, "Sean'ı, harika eşini ve beş çocuğunu tebrik ediyorum!" dedi.

CIA Başkan Yardımcılığına Michael Ellis

Trump, Michael Ellis'in CIA Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini duyurdu. Ellis'in, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yaptığını ve daha sonra Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin baş hukuk müşaviri olduğunu hatırlatan Trump, "Michael aynı zamanda Devin Nunes yönetimindeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin baş hukuk müşaviriydi. Biden yönetimi tarafından haksız bir şekilde tasfiye edilmeden önce Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Baş hukuk müşaviri olarak seçilmişti" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ellis'in CIA Başkanı John Ratcliffe'in teşkilatı daha güçlü bir yapıya kavuşturma hedefinde yardımcı olacağını belirtti.