Sendikadan Lufthansa çalışanlarına grev çağrısı
Verdi sendikası, Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırdı.
Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'da örgütlü Verdi sendikası, Şirket'in yer hizmetlerinde çalışanlarını Çarşamba günü iş bırakma eylemine çağırdı.
Lufthansa ile toplu sözleşme görüşmeleri yürüten Verdi, ücretlerde artış konusunda ilerleme sağlanamamasının ardından Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik ve Lufthansa Cargo çalışanlarını iş bırakma eylem yapmaya çağırdı.
Verdi, geçtiğimiz ay başlayan müzakerelerde yüzde 9,5 veya en az 350 euro ücret artışı talep ediyor.
Lufthansa Boden, Lufthansa Technik ve Lufthansa Cargo'da 20 bin civarında sendikalı çalışan bulunuyor