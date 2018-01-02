Serbest bırakılan Suudi bakan, kabine toplantısına katıldı

02 Ocak 2018

Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, bugün kabine toplantısına katıldı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, El Assaf'ın kabine toplantısında çekilen fotoğrafını paylaştı.

Suudi Arabistan konuya ilgili resmi açıklama yapmazken, bazı kaynaklar El Assaf'ın devlet bakanı ve Kral Selman'ın danışmanı olara görevine geri döndüğünü bildirdi.

El Assaf, gözaltına alınmadan önce ülkenin petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulunda da yer alıyordu. Bakanın, hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardından devlete ceza ödemeden serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Prens'in babası açlık grevinde

Öte yandan Suudi Arabistan'ın en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'in babası Prens Talal bin Abdülaziz, Kasım ayında veliaht prens Muhammed'in başlattığı yolsuzluk operasyonlarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Kral Selman'ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal'ın, Prens El Velid Bin Talal'ın 4 Kasım'da gözaltına alınmasının hemen ardından, 10 Kasım'da yemek yemeyi kestiği, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu kaydedildi.

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Kaynak: Reuters