Seyahatte devrim yaratacak! Saatte 1000 km hızlı trende kritik gelişme...

Çin ‘maglev’ olarak anılan manyetik raylı tren sistemiyle seyahatte devrim yatabilecek yüksek hızlı tren teknolojisinin sınırlarını zorluyor.

Çin’de yolcular yakın zamanda yüksek hızlı maglev trenlerinde saatte 1000 kilometre hızla ilerlerken, akıllı telefonlarında yüksek çözünürlük videolar izleyebilir, çevrimiçi oyunlar oynayabilir.

Çin’de şu anda en hızlı tren saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu trenlerde uzun tünellerde bile 5G bağlantısı çalışıyor.

Treni raydan çıkarabilir, çünkü...

Henüz geliştirme aşamasında olan Çin’in yeni nesil yüksek hızlı manyetik trenleri, manyetik kaldırma kullanarak ticari uçakların hızını aşabilecek şekilde tasarlanıyor.

Telefonlar ve baz istasyonları arasındaki iletişimi neredeyse sonik hızlarda sürdürmek büyük bir zorluk olarak öne çıkıyor.

Tren hareket ederken sinyal frekansı kayıyor ve veri aktarımı için gereken sabit yüksek frekanslı sinyalleri bozuyor.

Baz istasyonlarını vakuma yakın tüplere kurmak da zor; çünkü titreşimler nedeniyle bir anten yerinden çıkarsa, yüksek hızlı treni tehlikeye atabilir.

Bilim insanlarından çözüm önerisi

South China Morning Post'un haberine göre, Mobil İletişim Ulusal Anahtar Laboratuarı'ndan Prof. Dr. Song Tiecheng liderliğindeki araştırmacılar, vakuma yakın tüpün iç duvarı boyunca iki paralel kablo döşemek suretiyle baz istasyonu kurulumunu basitleştirecek bir çözüm önerisi getirdi.

Bu özel kablolar elektromanyetik sinyaller yayarak akıllı telefonlar ve mobil ağlar arasında sürekli ve istikrarlı bağlantılar kurulmasını sağlıyor.

Böylece, verimli kodlama teknikleri uygulanarak ve temel sinyal parametrelerinde ince ayarlar yapılarak frekans kaymalarından kaynaklanan kesintiler en aza indirilebilir.

Habere göre; ilk bilgisayar simülasyonları, bu yaklaşımın veri iletimi sırasında 5G standardı altında istikrarlı iletişimi desteklediğini doğruluyor.

Vakum tüp hattı için onay bekleniyor

Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayi Şirketi'nin Manyetik Levitasyon ve Elektromanyetik Tahrik Genel Departmanı'ndan mühendisler bu araştırmaya katıldı.

Şirket kısa süre önce Shanxi eyaletinin Datong kentindeki dünyanın en büyük vakum tüplü maglev tren araştırma üssünde tam ölçekli prototip araçlar üzerinde yüksek hızlı tahrik testleri başlattı.

Pek çok Çin şehri şu anda ilk ticari vakum tüp maglev hattını inşa etmek için Pekin'den onay bekliyor.

‘Hyperloop’ olarak bilinen bu kara taşımacılığı şekli ilk olarak Tesla CEO'su Elon Musk tarafından önerilmişti.

Ancak Musk'ın geçen yılın sonlarında teknolojik ve finansal zorluklar nedeniyle projeden vazgeçmesinin ardından Çin şu anda bu teknolojiyi aktif olarak ilerleten tek ülke konumunda.

2035'te hayata geçebilir

Çin son 15 yılda yüksek hızlı demiryolu ağlarına büyük yatırımlar yaparak araştırma, geliştirme, mühendislik ve ileri üretim alanlarında uzmanlık kazandı.

Uzmanlar bu kaynakların artık Çin'in halihazırda test ettiği hyperloop teknolojisinin erken aşamadaki gelişimine uygulanabileceğine inanıyor.

İlk hyperloop hattının 2035 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor, ancak güvenlik, düzenlemeler ve altyapı konusunda hala önemli çalışmalar yapılması gerekiyor.

Maglev trenleri nasıl çalışıyor?

Maglev trenlerin günlük yaşamdaki ilk örneği, Çin'in Şanghay kentinde ortaya çıktı. 30 kilometrelik bir hat üzerinde çalışan tren, bu mesafeyi 7 dakika 20 saniyede geçebiliyor.

İki mıknatısın eş kutuplarının birbirini ittiği günlük hayatta yakından tanık olduğumuz bir kavram.

Alt alta uygun şekilde konulmuş iki mıknatıstan biri, manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle diğerinin üzerinde yüzeye temas etmeksizin havada durabilir.

Bu temelde çalışan maglev trenlerinin altında mıknatıslar bulunuyor. Maglev trenleri için özel olarak üretilmiş olan raylarda da elektromıknatıslar var.

Bu mıknatıslar sayesinde tren, raylar üzerinde 10 santimetrelik bir yükseklikte ilerliyor. Raylarla temas olmadığı için sürtünme büyük ölçüde azalmış oluyor.

Manyetik kaldırma teknolojisini kullanan tren, özel olarak tasarlanmış düşük vakumlu tüpte hareket ederek yerden havalanıp yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Dünyanın ticarileşmiş ilk maglev treni Japonya'nın Nagoya kentinde 2005 yılında hizmete girmişti.

Japonya, 21 Nisan 2015'te maglev treniyle 603 kilometre hıza ulaşmıştı.