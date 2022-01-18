Sheba Medical Center: Dördüncü doz Omicron’a karşı etkili değil

Hüsniye Güngör

İsrail’de yapılan bir araştırma Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının COVID-19’un Omicron varyantına karşı savunmada kısmen etkili olduğunu ortaya koydu. Newsweek’in dünyanın en iyi 10 hastanesi arasında gösterdiği İsrail’in en büyük hastanesi Sheba Medical Center tarafından yürütülen araştırmanın ön sonuçlarına göre, Pfizer ve Moderna güvenli aşılar ve önemli oranda antikor üretiyor, ancak aşıların Omicron varyantına karşı koruyuculuğu sınırlı kalıyor.

Aşıların etkinliğini tespit etmek ve Omicron'a karşı koruyuculuklarını karşılaştırmak için yapılan araştırma kapsamında, Sheba Medical Center hastanesinden 154 sağlık personeline dördüncü doz olarak Pfizer, 120 gönüllüye ise Moderna yapıldı. Denemeler, üç doz Pfizer’ın ardından dördüncü dozu Moderna olanlarda bir hafta sonra antikor seviyesi artışının her dört dozu da Pfizer olanlarla benzer olduğunu gösterdi. Her dört dozu da Pfizer olanlarda iki hafta sonraki antikor seviyesinin ilk haftanın biraz daha üstünde olduğu görüldü.

Sheba Medical Center Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Yöneticisi Prof. Gili Regev-Yochay, hastanece paylaşılan basın bülteninde, her iki aşının da dördüncü dozdaki antikor üretme oranının üçüncü dozdakinin üzerinde olduğunu söyledi. Regev-Yochay “Ancak hastanemiz çalışanları üzerinde sürdürdüğümüz serolojik çalışmalar ve antikor artışına rağmen Omicron'a yakalanan çalışan sayımızdaki artış dördüncü dozun virüse karşı kısmi bir koruma sağladığını ortaya koyuyor. Önceki varyantlarda daha etkili olan bu aşılar Omicron karşısında daha az koruma sağlıyor” diye konuştu.