Shell, BP ile birleşme iddialarını yalanladı

Wall Street Journal ve daha önce Bloomberg’in gündeme getirdiği iddialar, Shell’in BP’yi satın almayı değerlendirdiğine işaret etmişti. Söz konusu birleşmenin gerçekleşmesi durumunda “bir neslin en büyük petrol anlaşması” olabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak Shell, böyle bir planın gündemlerinde olmadığını kesin bir dille duyurdu.

BP hisseleri baskı altında

BP, son dönemde düşük seyreden hisse fiyatları, yenilenebilir enerjiye geçişte yaşanan stratejik belirsizlikler ve yönetim değişiklikleri nedeniyle yatırımcı baskısı altında. RBC Capital Markets analistleri, şirketin operasyonel yükümlülükleri ve karmaşık bilanço yapısı nedeniyle potansiyel alıcılar açısından “zorlayıcı bir hedef” olabileceğini belirtiyor.