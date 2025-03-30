Shogun yıldızı Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Türkiye'de 80'li yıllarda TRT'de yayınlanan fenomen televizyon dizisi Adadaki Doktor ve Shogun ile tanınan efsane oyuncu George Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti.
Fenomen dizi serilerinin yıldızı 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda oynadığı dizilerle adından söz ettiren Amerikalı oyuncu ve şarkıcı George Richard Chamberlain 90 yaşında hayatını kaybetti.
"Mini dizilerin kralı" olarak da anılan George Chamberlain'in felç geçirmesi sonucu oluşan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
'Geçmişi Olmayan Adam'daki Dr. Kildare karakteriyle Altın Küre ödülü kazanan Chamberlain Türkiye'de de TRT'De yayınlanan Adadaki Doktor ve Shogun dizileri ile tanınmıştı.