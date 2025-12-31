Şi Cinping’den Çin ekonomisi için büyüme mesajı

Resmi Xinhua ajansının aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin en üst düzey danışma organının yıllık toplantısında yaptığı değerlendirmede, Çin ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 5 oranında büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

"Çin baskı altında ilerlemeye devam ediyor"

Şi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı toplantısında yaptığı konuşmada, “Çin ekonomisi baskı altında ilerlemeye devam ediyor, inovasyon ve kaliteye doğru hareket ediyor, güçlü direnç ve canlılık gösteriyor” ifadelerini kullandı. Çin lideri, büyümenin yüzde 5 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ve ülkenin dünyanın en büyük ekonomileri arasında üst sıralardaki yerini koruduğunu vurguladı.

Daha önceki açıklamalarında net bir büyüme hedefi paylaşmayan Şi, ekonomik ve kalkınma hedeflerine ulaşılacağını dile getirmişti. Çin ekonomisi 2025 yılında görece güçlü bir performans sergilerken, ihracattaki artış ve ek büyük teşvikler olmadan sağlanan büyüme dikkat çekti. Üreticilerin ise değer zincirinde yukarı yönlü bir dönüşüm içinde olduğu belirtildi.

Yatırımlar daraldı, perakende azaldı, konut satışı geriledi

Buna karşın, yatırımlar 1998’den bu yana ilk kez yıllık bazda daralma eğilimine girerken, perakende satışlardaki artış pandemi dönemi hariç en zayıf seviyesine indi. Yeni konut fiyatları da emlak krizinin etkisiyle kasım ayında gerilemesini sürdürdü.

Şi Cinping daha önce, bazı bölgelerde daha düşük büyüme oranlarına tolerans gösterilebileceğinin sinyalini vermiş, son dönemde ise Çin’in sorumsuz projelerden kaçınması gerektiğini vurgulayarak hız ve nicelikten ziyade kalite odaklı bir büyüme anlayışının benimsenmesi gerektiğini ifade etmişti.