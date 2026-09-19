Şi-Trump görüşmesi öncesi kritik temas: İki ülke New York'ta masaya oturuyor

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ABD ile Çin heyetlerinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret öncesinde ekonomi ve ticaret gündemiyle bir araya geleceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderliğindeki Çin heyeti, ekonomik ve ticari temaslarda bulunmak üzere 19-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Tarafların görüşmelerde, iki ülke liderleri arasında daha önce sağlanan mutabakat doğrultusunda, karşılıklı kaygı yaratan ekonomik ve ticari başlıklar üzerinde istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Yapay zeka ve nadir toprak elementleri gündemde

ABD hükümet kaynakları daha önce yaptığı açıklamalarda, New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarda yapay zeka, ticaret, nadir toprak elementleri ve diğer ekonomik konuların masaya yatırılacağını bildirmişti.

ABD heyetine görüşmelerde başkanlık edecek Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin tarafıyla "yapay zekanın ortak risklerini görüşmeye açık olduğunu" ifade etmişti.

Şi'nin ABD ziyareti öncesi kritik temas

ABD ve Çin heyetleri arasındaki görüşmelerin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyareti öncesinde hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi.

İki ülke arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki üst düzey temasları ele almıştı.

Trump 24 Eylül tarihini açıkladı

Çin liderinin gelecek hafta ABD'ye gitmesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Şi ile 24 Eylül'de Washington'da görüşeceğini açıklamıştı. Çin yönetimi ise Şi'nin ABD ziyaretini henüz doğrulamadı.