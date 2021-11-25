Sibirya'da kömür faciası: 52 ölü

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde havalandırma bacasındaki kömür tozunun alev aldı, madenin dumanla doldurması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hayatta kalanları kurtarmak için başlatılan kurtarma operasyonu da trajediyle sona erdi. Kurtarma ekibi de yüzeyle teması kaybetti ve ekipten en az 3 kişi öldü. Kaza sarısında 285 kişi madende bulunuyordu ve çoğu çıkmayı başarsa da dumandan etkilenen 49 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazadan birkaç saat sonra hem Rus devlet haber ajansı Tass, hem de özel sektöre ait Interfax, Perşembe akşamı bir acil servis kaynağının Tass'a "kimsenin hayatta kalmadığını" söylemesiyle ölü sayısının 52'ye yükseldiğini bildirdi.

Ölenler arasında kaç kurtarma görevlisinin olduğu bilinmiyor. Rusya'nın özel Interfax haber ajansı bir kaynaktan alıntı yaparak, arama ekibinin bir kısmının oksijen kaynağının tükendiğini söyledi.

Madende yüksek oranda metan gazı birikmesi nedeniyle arama faaliyetleri durduruldu.