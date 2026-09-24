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Şi'den ABD'ye 'dostluk' hediyesi: İki panda yolda

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iki pandanın birkaç gün içinde Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini duyurdu. Şi, Ping Ping ve Fu Şuang'ın gelişini Çin ve ABD halkları arasındaki dostluğun bir örneği olarak nitelendirdi.

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Şi'den ABD'ye 'dostluk' hediyesi: İki panda yolda

Şi, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Ping Ping" ve "Fu Şuang" adlı pandaların "birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını" söyledi.

Pandaların ABD'ye getirilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunu "Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun" bir örneği olarak değerlendirdi.

Pandalar, hayvanat bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki koruma anlaşması kapsamında gönderiliyor.

Pekin, 2024'te Atlanta'daki 4 pandayı geri almıştı. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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