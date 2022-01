Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti

Davis, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Bu sabah Sir Sidney Poitier'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim" dedi. "Ama yas tutarken bile, büyük bir Bahamalı'nın hayatını kutluyoruz: kültürel bir ikon, bir aktör ve film yönetmeni, bir girişimci, sivil ve insan hakları aktivisti ve son zamanlarda bir diplomat." ifadelerini kullandı.

Poitier, ABD'de ırksal ayrımcılığın hüküm sürdüğü bir zamanda, üç 1967 filmiyle tek bir yılda seçkin bir film mirası bıraktı.

"Tahmin Et Akşam Yemeğine Kim Geliyor"da beyaz nişanlısı olan Siyah bir adamı canlandırdı ve "Gecenin Sıcağında" bir cinayet soruşturması sırasında ırkçılıkla yüzleşen siyahi bir polis memuru olan Virgil Tibbs'i oynadı. Ayrıca o yıl "To Sir, With Love" da zorlu bir Londra okulunda öğretmenlik yaptı.

Poitier, 1963'te Alman rahibelerin çölde bir şapel inşa etmelerine yardım eden bir tamirciyi oynayarak "Lilies of the Field" (Tarladaki Zambaklar) ile tarih yazarak en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Bundan beş yıl önce "The Defiant Ones" filmindeki rolüyle Poitier, başrol oyuncusu Oscar'a aday gösterilen ilk siyahi oyuncu oldu.

Poitier, 1997'den 2007'ye kadar Bahamalar'ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2009'da eski ABD Başkanı Barrack Obama Poitier'a insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan “Başkanlık Özgürlük Nişanı”nı verdi.

Ernest Borgnine'nin ölümünün ardından Poitier, 2012 itibariyle yaşayan en yaşlı en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip aktör unvanını almıştı.