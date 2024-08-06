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Siegel: Fed acil faiz indirimi yapmalı

Wharton Profesörü Jeremy Siegel, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül toplantısından önce 75 baz puanlık acil faiz indirimi yapması gerektiğini, zira zaten enflasyon ve istihdam temelli hedeflere ulaştığını söyledi.

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CNBC'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Siegel, Fed'in 17-18 Eylül'deki toplantısında acil faiz indiriminin yanı sıra 75 baz puanlık derin bir indirim daha yapılması çağrısında bulundu.

Siegel, "Ve bu minimumdur. Şu anda federal fon oranının %3,5 ile %4 arasında olması gerekir." dedi.

Siegel, Haziran toplantısında Fed'in, enflasyon %2'ye ve işsizlik oranı %4,2'ye ulaştığında uzun vadeli federal fon oranının %2,8 olması gerektiğini söylediğini hatırlattı. Profesör, "Cuma günü istihdam rakamını aldık ve yüzde 4,3, enflasyonda yüzde 2,5 seviyesindeyiz. Enflasyonda hedefe yüzde 90 oranında yaklaştık, İstihdamda hedefini aştık; Bunlar açıkça iki hedef olarak Fed tarafından dile getirildi.” dedi.

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