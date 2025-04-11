Siemens CEO'su Agustin Escobar kimdir? Agustin Escobar kaç yaşındaydı? Neden öldü?

ABD'nin New York şehrindeki Hudson Nehri'ne henüz belirlenemeyen bir nedenle turistik amaçlı kullanıldığı düşünülen bir helikopter düştü. Helipkopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin arasında Siemens'in İspanya şubesinin CEO'su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları da bulunuyordu.

Peki, Agustin Escobar kimdir? İşte Agustin Escobar'ın hayat hikayesi...

Agustin Escobar kimdir?

Agustin Escobar, İspanya'nın Ciudad Real bölgesindeki Puertollano kentinde dünyaya geldi. Universidad Pontificia Comillas'ta Elektrik Endüstri Mühendisliği okudu. 2002 yılında, Universidad de Alcala'dan MBA derecesi ve 2005 yılında ise IE Business School'dan İşletme Yönetimi alanında Executive MBA derecesi aldı.

Escobar, Siemens'teki kariyerine 1998 yılında başladı.

25 yılı aşkın süre boyunca da enerji, altyapı ve ulaşım sektörlerinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

2010-2012 yılları arasında Kuzey Amerika'da, 2012-2018 yılları arasında ise Güney Amerika'da üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi.

2018 yılında Siemens Mobility İspanya CEO'su olarak İspanya'ya dönmüş ve 2022'de Siemens İspanya'nın CEO'su olarak atandı.