Siemens Energy hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem görmeye başladı

13 Ekim 2020

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, "Borsaya açılmamız şirket tarihinde yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bağımsız bir şirket olarak, şu anda enerji piyasalarının küresel dönüşümünü sürdürülebilir ve ekonomik olarak şekillendirmeye yardımcı olmak için ihtiyacımız olan girişimci esnekliğe sahibiz. Bu şekilde, sadece topluma değil hissedarlarımıza karşı da sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Siemens Energy, 90' ın üzerinde ülkede 91 bin çalışanı ile lider bir küresel enerji teknoloji firması olarak faaliyet gösteriyor. Dünyadaki elektrik üretiminin yaklaşık altıda biri Siemens Energy' nin teknolojilerine dayanıyor.