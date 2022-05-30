Siemens ile Mısır arasında hızlı tren anlaşması

Siemens Mobility ile Mısır Ulusal Tüneller Otoritesi (NAT) arasında 2 bin kilometrelik yüksek hızlı demir yolları inşa etmek için 8,1 milyar euro değerinde sözleşme imzaladı.

Siemens'ten yapılan açıklamada, Siemens Mobility, Orascom Construction ve Arab Contractors'tan oluşan konsorsiyumun NAT ile 15 yıl boyunca demir yollarının inşası ve bakımı için sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında Siemens Mobility, Mısır'a 41 yüksek hızlı tren, 94 bölgesel tren ve 41 yük treni sağlayacak. Ayrıca, 15 yıl boyunca hattın ve trenlerin bakım ve onarımdan sorumlu olacak. Bunun Siemens'in 175 yıllık tarihindeki en büyük sipariş olduğu belirtildi.