Siemens'te 2,2 milyar Euro'luk net gelir

Siemens, 2024'ün ikinci çeyreğinde 19,2 milyar Euro toplam gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermedi.

Siemens'in toplam sipariş gelirleri 2023'te 23,6 milyar Euro iken, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 12 gerileyerek 20,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Gerileme, ağırlıklı olarak 2023'ün ikinci çeyreğinde ulaşım iş kolunda alınan büyük siparişlerle hacmin artmasından kaynaklandı. Şirketin sipariş-satış oranı ise 1,07 seviyesine ulaştı.

Yıllık bazda büyümeye devam etti

Siemens, yıllık bazda değerlendirildiğinde, 114 milyar Euro'luk bakiye siparişlerle büyüme yolunda ilerlemeye devam etti. Şirketin endüstriyel iş kolu karı, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,6 milyar Euro'yken, 2024'ün ikinci çeyreğinde 2,5 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Şirketin kar marjı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Net gelir, Siemens'in Siemens Energy AG'deki hisselerinin değer düşüklüğünün iptali nedeniyle 1,6 milyar Euro'luk vergiden muaf kazancın etkisiyle 2023'ün ikinci çeyreğinde kaydedilen 3,6 milyardan 2,2 milyar Euro'luk geriledi.

2023'ün ikinci çeyreğinde 4,57 Euro olarak kaydedilen satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç (PPA öncesi EPS), 2,73 Euro olarak gerçekleşti.