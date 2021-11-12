Sığınmacıların Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişleri sürüyor

Polonya üzerinden AB üyesi ülkelere geçme umuduyla beş gün önce Belarus-Polonya sınırına dayanan göçmenlerin yaşam koşulları, havaların soğumasıyla birlikte iyice kötüleşti.

Geçici kamp alanlarında kurdukları çadır ya da inşa ettikleri ilkel kulübelerde barınan göçmen aileler, yardım kuruluşlarının getirdiği giyim ve gıda malzemeleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Kış soğuklarının iyice hissedilmeye başlandığı sınır hattından Polonya'ya geçmek için günlerdir bekleyen göçmenler, ormandan kestikleri ağaçları kullanarak yaktıkları ateşle ısınıyor. Bazı göçmen çocukları, AB hayallerini alınlarına yazılan "HELP" kelimesiyle dışa vuruyor. Ebeveynleri yakacak çalı çırpı toplarken çocuklar da ormanlık alanda hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirleriyle oyun oynuyor.

Sınır tellerinin Polonya tarafında ise yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Kaçak göçmen geçişini önlemek isteyen Polonya güvenlik güçleri, sınır hattındaki askeri yığınağı her geçen gün daha da artırıyor.

AB Konseyi'nden Türkiye'ye teşekkür

Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Türkiye'den Polonya'ya Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının seyahatiyle ilgili önlem alındı.

Polonya Cumhurbaşkanının Başbakanlık Devlet Sekreteri Jakub Kumoch, Twitter hesabında "THY'nin Suriye ve Yemen diplomatik pasaportuna sahip kişilerin, Minsk uçuşlarına kabul edileceğini doğruladığı" paylaşımını yaptı.

Kumoch öte yandan bu uygulamanın diplomatik pasaporta sahip Iraklılar için geçerli olmadığını belirtti.

Bu arada Türkiye’deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında Türkiye'den Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması kararı alındığı bildirildi.

Paylaşımda, "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Türkiye havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabında Türk makamlarına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne "desteği ve işbirliği" için teşekkür etti.

Belarus'a seyahatlerde Belarus'un farklı ülkelerdeki diplomatik misyonları vize vermeye devam ediyor.

Belarus'a yasal yollarla ulaşan çok sayıda göçmenin sınır hattından Polonya'ya geçmek için çabalaması nedeniyle iki ülke arasında AB'nin de taraf olduğu bir diplomatik kriz yaşanıyor.