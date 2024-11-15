Sigortadan para almak için ayı kılığına girip kendi araçlarını parçaladılar

California'da ayı kılığına giren araç sahipleri kendi araçlarını parçalayıp sigorta şirketletini dolandırmaya çalıştı.

Aracına ayı saldırdığını iddia etti

California Sigorta Kurumu, 28 Ocak’ta bir ayının 2010 model Rolls Royce marka araçta hasara yol açtığına ilişkin başvuru geldiğini belirterek inceleme başlattığını açıkladı.

Ancak sigorta kurumu güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde araca saldıranın ayı değil, ayı gibi davranan kostümlü araç sahibi olduğunu belirledi.

Evde bulunan kostüm ele verdi

Aynı tarihte ve aynı yerde 2 farklı araç sahibi daha sigorta şirketlerine benzer olaylarla başvuru yaptı. Şüphelilerden birinin evinde ayı kostümü bulununca, olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 26-39 yaşları arasındaki 4 kişi gözaltına alındı.

Ayı taklidiyle 141 bin 839 dolarlık vurgun

California Sigorta Kurumu, dolandırıcıların sigorta şirketlerinden 141 bin 839 dolar ödeme aldığını açıkladı.