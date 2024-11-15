Sigortadan para almak için ayı kılığına girip kendi araçlarını parçaladılar
ABD’de ayı taklidi yaparak kendi araçlarını parçalayan dört kişi sigortadan tam 141 bin 839 dolar para aldı. Dört kafadarın ayı vurgunu, evlerden birinde bulunan ayı kostümü ile ortaya çıktı.
California'da ayı kılığına giren araç sahipleri kendi araçlarını parçalayıp sigorta şirketletini dolandırmaya çalıştı.
Aracına ayı saldırdığını iddia etti
California Sigorta Kurumu, 28 Ocak’ta bir ayının 2010 model Rolls Royce marka araçta hasara yol açtığına ilişkin başvuru geldiğini belirterek inceleme başlattığını açıkladı.
Ancak sigorta kurumu güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde araca saldıranın ayı değil, ayı gibi davranan kostümlü araç sahibi olduğunu belirledi.
Evde bulunan kostüm ele verdi
Aynı tarihte ve aynı yerde 2 farklı araç sahibi daha sigorta şirketlerine benzer olaylarla başvuru yaptı. Şüphelilerden birinin evinde ayı kostümü bulununca, olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 26-39 yaşları arasındaki 4 kişi gözaltına alındı.
Ayı taklidiyle 141 bin 839 dolarlık vurgun
California Sigorta Kurumu, dolandırıcıların sigorta şirketlerinden 141 bin 839 dolar ödeme aldığını açıkladı.