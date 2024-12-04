Sıkıyönetim nedir, nasıl uygulanır, sonuçları neler? (Güney Kore'de neden sıkıyönetim ilan edildi)

Güney Kore’de dün yaşanan ‘sıkıyönetim’ krizi dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek sıkı yönetim ilan etti.

Milletvekilleri sıkıyönetim kararının hemen ardından Başkan Yook'a karşı çıktı ve kararı engellemek için oylama yapmak üzere Ulusa Meclis’e akın etti.

Bakanlar Kurulu yaklaşık altı saat yürürlükte kalan sıkıyönetimi sonlandıracak önergeyi kabul etti. Sonrasında Başkan Yook Suk Yeol, Meclis’te yapılan oylamanın ardından sıkıyönetimi sonlandırdı.

Dünyayı şoke eden bu gelişmelerin ardından Güney Koreli milletvekilleri Yook Suk Yeol’a karşı azil sürecini başlattı.

Azil kararı için Güney Kore'nin 300 üyeli Ulusal Meclisi'nin en az üçte ikisinin Yoon aleyhinde için oy kullanması gerekiyor. Oylamanın 72 saat içinde yapılması şart.

Sıkıyönetim nedir?

Peki sıkıyönetim ne demek? Güney Kore’de yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar sıkı yönetimin ne anlama geldiğini, kapsamını ve nelere yol açabileceğini araştırmaya başladı.

Sıkıyönetim, sivil otoritelerin işlevini yerine getiremediği düşünülen acil durumlarda askeri otoriteler tarafından uygulanan geçici bir kural.

Sıkıyönetimin uygulanması, normal sivil hakların askıya alınması ve askeri hukukun genişletilmesi gibi yasal etkilere sahip olabilir.

Teorik olarak geçicidir - ancak süresiz olarak devam edebilir.

Güney Kore'de sıkıyönetim en son 1979 yılında, ülkenin o dönemki uzun süreli askeri diktatörü Park Chung-hee'nin bir darbe sırasında suikaste uğramasıyla ilan edilmişti.

1987'den bu yana ilk

Başkan Yoon'un dün yaptığı açıklama, ülkenin 1987 yılında parlamenter demokrasiye geçmesinden bu yana ilk kez sıkıyönetime başvurulduğuna işaret ediyor.

Yoon, gece geç saatlerde bir televizyon yayınında sert kararını açıklarken gerekçe olarak “devlet karşıtı güçleri” ve Kuzey Kore'den gelen tehdidi gösterdi.

Ancak gözlemciler Yoon'un kuşatma altındaki bir başkan gibi hareket ettiğini ve kararının dış tehditlerden ziyade kendi çaresiz siyasi sıkıntılarından kaynaklandığını söylüyor.

Güney Kore lideri, Nisan ayındaki genel seçimlerde muhalefetin ezici bir üstünlük kazanmasının ardından aylardır topal ördek konumunda ve bu yıl yaşanan çeşitli yolsuzluk skandalları nedeniyle onay oranlarında sürekli bir düşüş yaşadı.