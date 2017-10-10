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Şili'de 6,3 şiddetinde deprem

Şili'de 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Şili'de 6,3 şiddetinde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Güney Amerika ülkesi Şili'de, 82 kilometre derinlikte 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerel saatle 03.32'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Arica kentinin 73 kilometre güneyindeki Tarapaca bölgesi olduğu kaydedildi.

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili'de 2010'de meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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