Şili'de çığ felaketi: 4 ölü, 4 yaralı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şili'de And Dağları'nın orta kesimindeki bir kayak merkezinde meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şili basınına göre, başkent Santiago'ya iki saat uzaklıktaki Portillo Kayak Merkezi'nde, Inca Gölü yakınlarında meydana gelen çığ, bir grup doğa yürüyüşçüsünü gölün dondurucu sularına sürükledi.

Yetkililer, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği, bu nedenle arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bölgede yeni bir çığ meydana gelme riskinin çalışmaları zorlaştırdığına işaret edildi.

Öte yandan, arama-kurtarma çalışmalarına itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayak merkezi personeli de katıldı.

Kayak merkezi yönetiminden yapılan açıklamada, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığı ve bölgede güvenlik uyarılarının bulunduğu vurgulandı.

Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.