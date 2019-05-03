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Silikon Vadisi Sultanlığı

Teknoloji milyarderlerinin neredeyse yarısının yaşadığı Silikon Vadisi’nde kişi başına gelir 128 bin dolardan fazla. Yıllık üretimi 275 milyar dolar olan bölge, eğer bir ülke olsaydı dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alırdı. Evrim Küçük'ün haberi...

Silikon Vadisi Sultanlığı
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