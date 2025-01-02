Singapur'da GSYH arttı, ekonomik büyüme hızlandı

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı il tahminlere göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) geçen yıl yüzde 4,0 arttı. Bu, 2023'teki yüzde 1,1'lik artışın oldukça üzerinde bir rakama işaret etti.

Singapur'un GSYH'sine büyük bir katkıda bulunan imalat, bir yıl öncesine göre 2024'te yüzde 3,5 büyüdü. İmalat sektörü 2023'te yüzde 4,3 daralmıştı.

İmalattaki toparlanma kısmen küresel elektronik talebindeki artış, enflasyonun istikrarı ve büyüme iyimserliğini besleyen parasal koşulların gevşemesiyle desteklendi.

Ülke ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde daha yavaş bir hızda büyüse de imalat ve hizmet üreten endüstrilerdeki genişleme sayesinde yılın tümünde büyüme hızlandı.

Hizmet üreten endüstrilerde büyüme

Hizmet üreten endüstriler 2023'teki yüzde 2,3'lük büyümeye kıyasla 2024'te yüzde 4,1 büyüdü.

2024 yılının dördüncü çeyrek büyümesi bir yıl öncesine göre yüzde 4,3 arttı. Bu, üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 5,4'lük büyümeden daha yavaş bir büyümeyi gösterdi.

Mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda dördüncü çeyrekte de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.