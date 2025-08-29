Singapur’dan yabancılara e-sigara yasağı: Para ve sınır dışı cezası verilecek!

Singapur hükümeti, ülkede uzun süredir uygulanan elektronik sigara yasağını yabancı vatandaşlara da kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı. 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme, elektronik sigara taşıyan ya da kullanan yabancılara ciddi yaptırımlar getiriyor.

Para cezası ve sınır dışı riski

İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamada, elektronik sigara kullandığı tespit edilen yabancıların para cezasına çarptırılacağı belirtildi. Kuralların tekrar ihlal edilmesi halinde ise yaptırımların ağırlaştırılacağı vurgulandı.

Yetkililere göre;

* İlk ihlalde para cezası uygulanacak.

* İkinci ihlalde kısa süreli ziyaretçi vizeleri iptal edilerek ülkeye giriş yasağı getirilecek.

* Çalışma veya öğrenci vizesi gibi uzun süreli izinlere sahip olan yabancılar ise üçüncü ihlalde sınır dışı edilecek.

Turistler için caydırıcı önlem

Singapur yönetimi, bu adımla elektronik sigaranın ülkede giderek artan kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yetkililer, yasaların yalnızca Singapur vatandaşlarını değil, ülkeye gelen turistleri ve yabancı çalışanları da kapsayacağını vurguladı.

Elektronik sigara yasaklarının sağlık nedenleriyle uygulandığını hatırlatan hükümet temsilcileri, “Singapur’da tütün ürünleriyle mücadelede taviz verilmeyecek” mesajı verdi.