Sınır gerginliği sona erdi! Tayland ve Kamboçya ateşkeste anlaştı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan sınır gerilimine ilişkin yapılan görüşmelerde, yerel saatle 00.00 itibarıyla geçerli olacak şekilde "acil ve koşulsuz" ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen görüşmede, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai bir araya geldi. İki ülke lideri, sınırdaki gerginliği sonlandırmak amacıyla Malezya'nın arabuluculuğunda masaya oturdu.

Başbakan Enver, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da 'acil ve koşulsuz' ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Uzun süredir devam eden sınır krizi

Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik sınır hattında yıllardır süren toprak anlaşmazlığı zaman zaman çatışmalara dönüşüyor. Son olarak 28 Mayıs’ta sınır ihlali nedeniyle taraflar arasında kısa süreli silahlı bir çatışma yaşanmıştı. O dönem iki ülke ordusu tansiyonu düşürme konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz’da sınırda yeniden çatışma çıktı. Şimdiye kadar her iki taraftan toplam 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.