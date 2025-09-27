'Sınır Tanımayan Doktorlar' Gazze’den çekildi

Gazze’de İsrail saldırılarının yoğunlaşması, sağlık hizmetlerini de durma noktasına getirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), güvenlik koşullarının çalışmaya imkân vermemesi nedeniyle Gazze kentindeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

“Kabul edilemez risk”

MSF’den yapılan açıklamada, saldırıların artmasıyla personelin kabul edilemez bir risk altında kaldığı belirtildi. “Gazze kentindeki yoğun İsrail saldırısı nedeniyle faaliyetlerimizi askıya almak zorunda kaldık” denilen açıklamada, güvenlik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hayati tıbbi faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.

Klinikler kuşatma altında

MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Jacob Granger, “Kliniklerimiz İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı için faaliyetlerimizi durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Gazze kentindeki ihtiyaçlar çok büyük ve en savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altında” ifadelerini kullandı.

İsrail’in işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Ardından ordu 11 Ağustos’ta büyük çaplı bir saldırı başlatmış, çok katlı binalar hava saldırılarıyla yıkılmıştı. İsrailli yetkililer, yaklaşık 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.