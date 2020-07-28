Sınırdaki çatışma sonrası Netanyahu'dan açıklama

28 Temmuz 2020

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güvenlik güçlerinin Hizbullah'ın Lübnan sınırından sızma teşebbüsünü önlediklerini iddia etti.

Netanyahu, dünkü açıklamasında Lübnan topraklarından gelecek herhangi bir saldırıya İsrail'in güçlü bir karşılık göreceğini belirterek, "Hizbullah ateşle oynadığını bilmelidir." dedi.

Dün Reuters'a bilgi veren Lübnan'daki bazı görgü tanıkları sınırdaki ihtilaflı Shebaa Çiftlikleri bölgesine İsrail tarafından düzinelerce top mermisi atıldığını ifade etmişlerdi.

İki taraftan da çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

İsrail tarafından işgal edilmiş olan Shebaa Çiftlikleri bölgesinde Lübnan da hak iddiasında bulunuyor.

Hizbullah ise sızma girişimi iddialarını kabul etmedi.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah karşılık verdi