Sınırı geçmeye çalışan göçmenlere plastik mermi
Yunanistan, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı. Avrupa'ya gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 2 kişi, plastik merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni plastik mermiyle yaraladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için plastik mermi kullanıyor.
Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Yunan polisi tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.