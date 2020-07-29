"Sınırların kapatılmasından kaçınmak gerek"

29 Temmuz 2020

Fransa Avrupa İlişkileri devlet bakanı Clement Beaune, Avrupa'nın dayanışmasının gerçek olduğunu ve sınırlarını kapatmaktan mümkün olduğu kadar kaçınması gerektiğini söyledi.

Beaune Fransa ve Avrupa vatandaşlarının, COVID-19 aşıları onaylanır onaylanmaz gereken dozlara erişebileceklerini söyledi ve sağlıkla ilgili sorunların "ortak Avrupa metoduyla" değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Brexit'ten de bahseden Beuane halen bir anlaşmanın mümkün olduğunu ancak kurallara uymadan ortak pazara erişimin mümkün olmadığını ifade etti.