Sinovac aşısının Brezilya’daki sonuçları açıklandı

Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının, Brezilya'daki ileri aşama deney sonuçlarına göre yüzde 78 etkili olduğu bildirildi.

Reuters'ta yer alan habere göre açıklamayı araştırmaya yakın bir kaynak yaptı. Bu, aşının Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da düzenleyici kurumdan onay almasına bir adım daha yaklaştırdı.

Türkiye'de ilk aşamada 9 milyon kişiye uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin 50 milyon doz almak için anlaştığı Sinovac'ın koronavirüs aşısının koruyuculuğunun %91.25 oranında olduğunu ve ilk aşamada yaklaşık 9 milyon kişiye yapılacağını söylemişti.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da sırasıyla en fazla COVID-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya, bu ay CoronaVac aşısını kullanmaya hazırlanıyor.

CoronaVac'ın etkinlik oranı, Moderna Inc veya Pfizer Inc ve ortağı BioNTech SE'nin %90'dan fazla etkili aşılarından daha düşük olsa da, taşınması daha kolay ve normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanabilir. Sinovac'ın Türkiye, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland ile de tedarik anlaşmaları bulunuyor.