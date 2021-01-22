Sinovac küresel tedariği sağlamak için aşı üretimini artırıyor

Sinovac Biotech Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yin Weidong, Çinli ilaç şirketinin küresel tedariği sağlayabilmek için inaktif COVID-19 aşısı CoronaVac'ın üretimini artıracağını duyurdu.

Yin , "Sinovac, Brezilya, Endonezya, Türkiye, Şili ve diğer bazı ülkelerden aşı siparişleri aldı. Üretim kapasitemizi artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aşının tüm dünyada daha fazla insanı korumasını umuyoruz" dedi.

Sinovac aşısının aralarında Çin, Türkiye, Endonezya, Brezilya ve Şili'nin de olduğu birçok ülkede acil kullanım için onaylandığını belirten Yin, şirketin ikinci bir üretim bandı inşa ettiğini ve bu bandın şubat ayında faaliyete geçerek yıllık üretim kapasitesini 1 milyar doza çıkaracağını ekledi.

Yin, şirketin bazı ülkelere yarı-mamul şırınga ihraç edeceğini, üretim kapasitesi ile verimliliğini artırmak için ithalatçı ülkelerde yerel dolum ve paketleme hatları kurulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Yin, "Yıllık 1 milyar dozluk üretim temelinde üretim kapasitemizi genişletmeye devam edeceğiz. COVID-19 salgını ve aşı talebiyle ilgili belirsizliklerle karşı karşıyayız ve bu durum, yalnızca olağan talep-arz iş modeliyle karşılanamaz. Aşılar kamu mallarıdır ve sosyal sorumluluğu taşımalıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua