Sırbistan, Çin aşısını kullanan ilk Avrupa ülkesi oldu

Sırbistan, Çin'in Sinopharm şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşısından geçen hafta 1 milyon doz alarak Avrupa'da Çin aşısı ile toplu aşılama programı başlatan ilk ülke oldu.

Yüzlerce üniformalı Sırp asker, Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısını olmak için bugün Belgrad'daki bir sergi salonunda sıraya girdi.

Sırbistan geçen ay bakım evindeki yaşlılara ve sağlık çalışanlarına Pfizer ve Biontech'in aşısı ile Rusya'nın Sputnik V aşısını yapmaya başlamasının ardından ardından polis memurları, öğretmenler ve askerler gibi çalışan gruplarını da aşılamaya başladı.

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, kendisi de dahil ordunun 700'den fazla askerinin Çin aşısı olduğunu belirtti.

Belgrad ile yakın ilişkilere sahip olan Çinli şirketler altyapı ve enerji başta olmak üzere Sırbistan'a milyarlarca euro yatırım yapmış durumda.