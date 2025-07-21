Sırbistan kırmızı alarm verdi!

Sırbistan, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken, ülke genelinde kırmızı alarm seviyesine geçildi. Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların önümüzdeki beş gün boyunca etkisini sürdüreceği ve 32 ila 42 derece arasında seyredeceği bildirildi.

Enstitü, cuma günü hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceği tahmininde bulunurken, vatandaşlara özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkent Belgrad’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Yangın alarmı: İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, sıcak hava nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Acil Durumlar Dairesi İtfaiye ve Kurtarma Birimleri Müdür Yardımcısı Milos Milenkovic, ulusal basına yaptığı açıklamada, Haziran ve Temmuz aylarında orman yangınlarında yüzde 284 artış yaşandığını söyledi.

Milenkovic, şu anda açık alanda 4 yangının devam ettiğini belirtirken, yüksek sıcaklıklar nedeniyle çıkan yangınlarda bugüne kadar 15 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yangınların başlıca nedeninin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Milenkovic, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini söyledi.

Yetkililer, halkı özellikle doğa yürüyüşleri, tarımsal faaliyetler ve açık alanda ateş yakma konusunda azami dikkat göstermeye davet etti.