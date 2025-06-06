Sırbistan'dan İsrail'e tam destek: 'Her zaman saygı gösterecek ve seveceğiz'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in The Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bugünlerde Sırbistan ile İsrail ilişkilerini öven açıklamalarda bulundu.

"4 gün içinde bizden talep edilenleri topladık"

İsrail tarafından 8 Ekim 2023 akşamı mesaj aldıklarını aktaran Vucic, "'Hazırlıksız yakalandık, şunlara ihtiyacımız var' denildi. Ben de daha önce savunma bakanı olarak görev yaptım, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyordum. 4 gün içinde bizden talep edilenleri toplamayı başardık" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e her zaman saygı gösterecek ve seveceğiz"

Vucic, "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim. Bu yüzden meslektaşlarım tarafından sık sık eleştiriliyorum. Sırbistan'da durum her zaman aynı olacak. Yahudi halkı ve İsrail'e her zaman saygı gösterecek ve seveceğiz. Gerçekten demek istediğim bu, gerçekten hissettiğim de bu" diye konuştu.

İsrail temsilcisi basketbol takımlarının maçlarını başkent Belgrad'da yaptığı ve herhangi bir olay çıkmadığını dile getiren Vucic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırplar tarafından yapılan Srebrenitsa soykırımına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edilmesine karşıt oy kullanan İsrail'e teşekkür etti.

"İsrail'in ABD ile özel bir ilişkisi var"

Vucic, İsrail ile güçlü bağlar kurduklarını belirterek "İsrail'in ABD ile özel bir ilişkisi var ancak bunun dışında kendinizden başka gerçekten inandığınız biri var mı? Bugün, yalnızca kendinize inanabilirsiniz, başka kimseye değil. Bu yüzden kendinizi savunmak için olabildiğince güçlü olmak için elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

The Jerusalem Post da yayımladığı Vucic haberinde, Sırbistan'ın birçok alanda İsrail ile işbirliği içinde olduğuna işaret ederek, İsrail'in de Sırbistan'da yenilenebilir enerji, emlak ve yüksek teknoloji gibi kilit alanlarda önemli yatırımlar yaptığını aktardı.

İsrail'e 23 milyon Euro'luk silah satışı iddiası

Öte yandan, daha önce de Sırbistan'ın 2024'te İsrail'e silah satışının 23 milyon Euro'yu aştığı iddia edilmiş ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.