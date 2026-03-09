Sırbistan'dan petrol ihracatına geçici yasak

Sırbistan hükümeti, petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm petrol türevlerinin ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın hükümetin olağanüstü toplantısının ardından alındığı bildirildi.

Yasak 19 Mart'a kadar sürecek

Açıklamada, petrol ve motor yakıtı niteliği taşıyan tüm türev ürünlerin ihracatının 19 Mart tarihine kadar yasaklandığı belirtildi.

Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Dedovic Handanovic, kararın hem vatandaşları hem de ekonomik istikrarı koruma amacı taşıdığını ifade etti.

"Yerel pazarı korumayı hedefliyoruz"

İhracatın tüm ulaşım yöntemleri üzerinden durdurulduğunu belirten Handanovic, kararın gerekçesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihten sonra yeni kararlar alacağız. Bu yasağın amacı, dünya piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar nedeniyle iç piyasada yaşanabilecek yakıt kıtlığını ve fiyat artışlarını önleyerek yerel pazarı korumaktır."

Yeni kararlar piyasa şartlarına bağlı

Bakanlık açıklamasında, 19 Mart sonrasında uygulanacak politikalara piyasa koşulları doğrultusunda karar verileceği kaydedildi.