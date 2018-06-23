Sırbistan'dan Xhaka ve Shaqiri'nin gol sevinçlerine tepki

23 Haziran 2018

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Sırbistan'ı 2-1 yendiği E Grubu mücadelesinin ardından FIFA'ya itirazda bulundu. FSS, FIFA'dan İsviçre forması giyen Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'ye yaptırım uygulanmasını talep etti.

Federasyon genel sekreteri Jovan Surbatovic, yaptığı açıklamada, her ikisi de aslen Kosova Arnavutu olan Xhaka ve Shaqiri'nin, İsviçre'ye galibiyeti getiren gollerini, Arnavutların sembolü olan kartal hareketiyle kutladıkları gerekçesiyle şikayette bulunduklarını belirtti.

Xhaka ve Shaqiri'nin yaptıkları hareketin, "sportif ve siyasi açıdan doğru olmadığını" belirten Surbatovic, FSS'nin maçtan önce de FIFA'dan Shaqiri'nin, üzerinde Kosova bayrağı bulunan kramponlarını değiştirmesini talep ettiğini ancak FIFA'nın bu talebi, oyuncuya ulaştırmayı reddettiğini aktardı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

Kaynak: AA