Şirketler akıllı üretimi sanalda öğreniyor

14 Mayıs 2020

Hilal SARI

COVID-19 pandemisinin sağlık sistemlerini baskılamaması için uygulanan sosyal mesafe önlemleri şirketler arasında muazzam bir bilgi paylaşımı çağı başlattı. Hazırlıkları aylarca süren fuar alanları, bir tıkla evden ulaşabilecek kadar kolaylaştı. Özellikle sanayide dijital dönüşüm ve akıllı üretim hizmet ve teknolojilerine odaklanan ABD merkezli otomasyon şirketi Rockwell Automation, sanal ortamda uluslararası bir etkinlik gerçekleştirdi: VirtualConnect. İlki salı günü gerçekleşen online konferans ve fuar etkinliği fiziksel mesafelere rağmen dünya genelinde üretim profesyonellerini akıllı üretim teknolojileri hakkında bilgilendirmek amacıyla inovasyonlarla bir araya getirdi.

Arayüz sayesinde gerçek bir fuar alanı deneyimi yaşatan VirtualConnect etkinlikiği süresince üretim şirketlerinin yöneticileri sektör uzmanlarının sunumlarını dinleyip, interaktif soru-cevap bölümlerine katıldılar. Hayli kapsamlı bir sanal fuar alanı ise COVID-19 sayesinde daha hızlı kabullenilen sanal deneyimi de yaşatarak dünya genelinde katılımcıların sanalda network oluşturmasına da destek oldu.

Etkinlikte konuşan Rockwell Automation EMEA Başkanı Susana Gonzales şirketlerin genelde dijital dönüşümü verim ve güvenliği artırmak için kullanmak istediğini fakat dijital know-how eksiği yaşadıklarına dikkat çekti. Gonzales “Bu platformu ilk kez tamamen sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşmenin işlerimizi yapış şeklimizi nasıl değiştirdiğini sizlerle tartışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bugün size sunacağımız eğitim, dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar ve karşılaşılabilecek zorluklar konusunda sizleri bilgilendirecek” diye konuştu. Bir sonraki VirtualConnect etkinliği 23 Nisan’da ve online kayıtların başladığı belirtildi.



Yönetim Perspektifleri programı da başladı



Şirket aynı zamanda sanayi yöneticileri arasındaki ilişkileri ve bilgi paylaşımını geliştirmek için Yönetim Perspektifleri programını da başlattı. Sunumlar ve podcast’ler gibi online içerik ve eğitim materyalleri sağlayacak entegre programın dijital dönüşüme yön veren iş ve teknoloji trendleri, yetkinlikler ve yatırımlar hakkında diyaloglara öncülük etmesi hedefleniyor.