Şirketlere Brexit güvencesi

10 Ekim 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC ve başka büyük şirketlerin yetkilileriyle dün bir görüşme gerçekleştirerek, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra kesinlikle iki yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

İngiliz şirketleri Brexit müzakerelerinin yavaş ilerlemesinden ve 2019 Mart ayı geldiğinde İngiltere'nin elinde bir anlaşma olmadan AB'den çıkmak zorunda kalacağından kaygılanıyorlar.

Görüşme hakkında bilgi veren kaynak, "May'in açısından geçiş süresi anlaşması müzakere edilemez bir konu... İş dünyası iki yıllık süreye kesin gözüyle bakmalı. Böyle olacak" dedi.

Kaynak, May ve görüşmeye katılan Maliye Bakanı Philip Hammond'un iş dünyasının Brexit'ten sonra İngiltere ile AB ilişkisinin nasıl olacağını daha net görmeye ihtiyaçları olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

May, aldığı erken seçim kararıyla, haziran ayında lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesine yol açmıştı. Kendi partisinden 30 milletvekili, geçen hafta May'in istifa etmesini istediler.

Kaynak: Reuters