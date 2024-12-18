Şirketlerin BT güvenlik sorunları: Verimlilik kaybı, veri koruma ve karmaşık altyapı

Kaspersky'ın verilerini IT Security Economics raporuna dayandırdığı raporda, kesinti süresi ve üretkenlik kaybı, dünya genelindeki şirketlerin yüzde 38'i ve Türkiye'deki şirketlerin yüzde 26'sı tarafından BT güvenliğine ilişkin en büyük iş odaklı sorun olarak gösteriliyor.

Bu durumun başlıca nedeni olarak tehditlerin tespit edilip düzeltilmesi için geçen sürenin uzun olması gösteriliyor.

Dünya veri koruma konusunda endişeli

Dünya genelinde şirketlerin yüzde 33'ü ve Türkiye'deki şirketlerin yüzde 15'i veri koruma konusunda endişe taşıyor. Bu endişenin nedenleri arasında, çalışanların cihazlarını kaybetmesi, kurumsal sistemlerde iç ve dış kaynaklı veri sızıntılarının yaşanması gösteriliyor.

Karmaşık teknoloji ortamlarının güvenliğini sağlama ise dünya genelinde şirketlerin yüzde 33'ü ve Türkiye'deki şirketlerin yüzde 45'i tarafından temel bir sorun olarak nitelendiriliyor. Bu sorunun, bilgisayar bağlantılı olmayan cihazlarla ilgili olaylardaki artış ve siber güvenlik çözümlerindeki hatalı işlemler nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

Türkiye'de de bulut altyapısının benimsenmesi ve zayıf son kullanıcı güvenlik kültürü bu iş sorunları arasında yer alıyor.

Kaspersky'den öneriler

Kaspersky, şirketlere BT güvenliğini güçlendirmek için kapsamlı çözümler, tehdit istihbaratının artırılması ve yönetilen güvenlik hizmetlerinin kullanılmasını öneriyor.

Bu kapsamda, değişen siber güvenlik gereksinimlerine uyum sağlayabilecek esnek bir çözüm olarak Kaspersky Next ürün serisi öne çıkıyor.

Şirketin şirketlere ayrıca tehdit istihbaratının artırılmasını ve nitelikli InfoSec uzmanlarının bulunmadığı durumlarda yönetilen güvenlik hizmetlerinin benimsenmesini öneriyor.

BT güvenlik maliyetleri ve bütçeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketlerin, Kaspersky'nin çevrim içi BT Güvenlik Hesaplayıcısı'nı kullanabileceği de bu öneriler arasında yer alıyor.

"Şirketlerini ihlallere karşı korumalılar"

Kaspersky Bilgi Güvenliği Direktörü Alexey Vovk, şirketlerin operasyonlarını her yönden potansiyel ihlallere karşı korumaları gerektiğini ifade etti.

Vovk, "Saldırganlar artık yalnızca sıfırıncı gün istismarlarına bel bağlamıyor. Çünkü kötü niyetli bir bağlantıya tıklamak veya bir yüklenicinin altyapısındaki güvenlik açığı da yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Bu durum, bilgi güvenliğinin spesifik noktalara özgü önlemlerin uygulanmasıyla sınırlı kalmayıp, kapsamlı ve sistematik bir yaklaşıma dayanması gerektiğinin altını çiziyor." dedi.