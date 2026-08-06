Şirketlerin en değerli varlığı risk altında: Her komut rakibe avantaj sağlıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zeka yatırımları hızlanırken ABD'li yazılım şirketi Palantir Technologies, işletmelerin gözden kaçırdığı yeni bir riske dikkat çekti.

Şirkete göre birçok kurum, üretken yapay zeka platformlarını kullanırken şirketi rakiplerinden ayıran iş süreçlerini ve kurumsal bilgi birikimini de üçüncü taraf sistemlere aktarıyor.

Her komut rakibe avantaj sağlıyor

Palantir Gelirlerden Sorumlu Başkanı Ryan Taylor, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, çalışanların yapay zekaya yazdığı her komutun ve otomatikleştirdiği her iş akışının şirketlerin nasıl çalıştığına ilişkin değerli bilgiler ürettiğini söyledi.

Taylor, bu bilgilerin zamanla temel veriler kadar hatta daha değerli hale gelebileceğini belirterek, şirketlerin rekabet avantajlarını oluşturan sırları paylaşmak için para ödediğini savundu.

"Veri kadar iş yapış biçimi de önemli"

Palantir, yapay zeka sistemlerinin zaman içinde kurumların karar alma yöntemlerini, operasyonel süreçlerini ve uzmanlık alanlarını da öğrenebildiğini belirtiyor. Bu nedenle işletmelerin yapay zekanın bu bilgilere nasıl eriştiğini de kontrol etmesi gerekiyor.

CEO Alex Karp'a göre şirketler de son dönemde bu konuda daha bilinçli hareket etmeye başladı, işletmeler için artık çalışanların yapay zekayla kurduğu etkileşimlerden ortaya çıkan bilgi birikimi şirket verilerinden bile daha değerli olabilir..

"Yapay zeka egemenliği" vurgusu

Palantir bu yaklaşımı "yapay zeka egemenliği" olarak tanımlarken işletmelerin kullandıkları yapay zeka sistemlerinde veriler, iş akışları, karar mekanizmaları ve güvenlik süreçleri üzerindeki kontrolü kaybetmemesi gerektiğini savunuyor.

Palantir'in uyarısı, yapay zekanın şirketlerde kullanım biçimine ilişkin yeni bir tartışmayı gündeme taşıyor. Bugüne kadar güvenlik tartışmaları ağırlıklı olarak müşteri verilerinin korunmasına odaklanırken, artık şirketlerin yıllar içinde geliştirdiği operasyonel bilgi birikiminin de stratejik bir varlık olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle üretken yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte birçok şirket,nasıl karar aldığını, hangi yöntemlerle çalıştığını ve hangi süreçlerle verimlilik sağladığını da yapay zeka sistemlerine aktarmaya başladı.

Finansal sonuçlar dikkat çekti

Öte yandan Palantir, ikinci çeyrekte ABD ticari gelirlerini yıllık bazda yüzde 149 artırdı.

Şirket yönetimi, bu büyümede kurumların yapay zeka uygulamalarını tamamen dış platformlara bırakmak yerine kendi altyapıları üzerinde çalıştırma eğiliminin etkili olduğunu savunuyor. Bu yaklaşımın önümüzdeki dönemde kurumsal yapay zeka yatırımlarında belirleyici başlıklardan biri olması bekleniyor.