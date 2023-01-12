Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan yanayız

Vucic, başkent Belgrad'da, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet'i kabul etti. İkili, görüşmede Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, bölgenin ekonomik iş birliği ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini ele aldı.

Vucic, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, dürüst bir görüşme olduğuna işaret ederek "ABD'nin, ülkemizin bölgenin barış ve istikrarının korunması için gösterdiği çabayı tanımasını isterim. Bu bağlamda, Priştine'nin şimdiye kadar imzalanan anlaşmalara uyması noktasında da etkisini kullanmasını temenni ederim. Aynı zamanda Priştine'nin de sorunların çözümünde açık ve dürüst bir ruhla diyaloğa devam etmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın, Priştine tarafından gelen her yeni gerilimde büyük bir sorumlulukla hareket ettiğini savunan Vucic, ülkesinin her zaman için barış ve istikrardan yana olduğunu yineledi.

Chollet de ABD'nin bölgenin barış ve istikrarı için yapılan her çabayı tanıdığını dile getirerek "Kosova-Sırbistan meselesinin çözümünde Fransız-Alman planının konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Sırp Belediyeler Birliği de hızlı bir şekilde kurulmalı" dedi.

Fransız-Alman planı

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda Fransız-Alman planı olarak bilinen metin üzerinde müzakere ediyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

AB yetkilileri, Fransız-Alman planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.