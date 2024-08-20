SIV bekleyen Afgan sığınmacılar Filipinler'de geçici süre konaklayabilecek

SIV bekleyen kişiler için gerekli güvenlik, yiyecek, konaklama, ulaşım gibi hizmetlerin ABD hükümeti tarafından karşılanacağı kaydedildi. Söz konusu açıklamada ayrıca, ABD'nin, Filipinler'le işbirliğinin uzun ve olumlu tarihinden memnuniyet duyduğu vurgulandı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 29 Haziran 2023'te, Washington yönetiminin, ülkesinin binlerce Afganistan vatandaşı için geçici 'ABD göçmen vizesi işleme merkezi'ne ev sahipliği yapması talebinin güvenlik endişesi yarattığını ancak yine de konunun değerlendirileceğini bildirmişti.

ABD askerlerinin Eylül 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan hükümetinin projeleri için çalışan pek çok Afgan, ülkelerinden tahliye edilerek ABD ve Filipinler'in de içinde bulunduğu bazı ülkelere yerleştirilmişti.