Sivil uçuşta kurallar değişti: İrtifa sınırı düşürüldü

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), güvenlik gerekçesiyle Moskova hava sahasında sivil uçuşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Alınan kararla birlikte sivil uçaklar için azami uçuş irtifası yaklaşık 4 bin 900 metreye indirildi. Ayrıca Moskova hava sahasını kullanan transit uçuşlar da geçici olarak durduruldu.

Düzenleme öncesinde uçaklar Moskova yaklaşma sahasına yaklaşık 8 bin 250 ila 8 bin 550 metre irtifadan giriş yaparken, yeni uygulamayla bu seviye yaklaşık 3 bin 400 metre düşürüldü.

Üç büyük havalimanını kapsıyor

Kısıtlamaların Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarını kapsadığı belirtildi. Uygulamanın, son aylarda artış gösteren insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda hayata geçirildiği aktarıldı.

Kommersant'ın haberine göre söz konusu düzenleme, olası bir güvenlik tehdidi halinde uçakların daha kısa sürede alçalarak en yakın havalimanına iniş yapabilmesini sağlamayı hedefliyor. Ancak daha düşük irtifada gerçekleştirilen uçuşların yakıt tüketimini artırdığı ve uçakların ekonomik seyir yüksekliğine daha geç ulaşmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Uçuş süreleri uzayabilir

Havayolu şirketleri, yeni uygulamanın rotaya bağlı olarak uçuş sürelerini 5 ila 15 dakika uzatabileceğini değerlendiriyor. Transit seferlerde ise güzergâh değişiklikleri nedeniyle gecikmelerin 20 ila 30 dakikaya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Havacılık uzmanları da uzun süre düşük irtifada uçmanın kuş çarpması riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, Ukrayna'daki savaş sona erene kadar mevcut tedbirlerin yürürlükte kalmasının beklendiğini, benzer uygulamaların ilerleyen süreçte Rusya'nın farklı bölgelerinde de devreye alınabileceğini öngörüyor.